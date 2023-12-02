طائرتان قطريتان تصلان العريش تحملان مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية، تحملان 62 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 35 طائرة، بإجمالي 1192 طنا من المساعدات.

وكان في استقبال المساعدات بمطار العريش الدولي، لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.