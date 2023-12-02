صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته لـ15207 شهداء

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قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ بدايته ارتفع إلى 15207 شهداء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن عدد المصابين جراء العدوان وصل إلى 40652 مصابا، مشيرا إلى أن 70% من ضحايا العدوان من النساء والأطفال.

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية والطواقم الطبية أدّت إلى استشهاد 280 كادرا صحيا وجرح المئات أفراد الطواقم.

وأشار إلى أنّ الاحتلال لا يزال يعتقل 31 كادرا صحيا وفي مقدمتهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، ويعرّضهم للاستجواب تحت التعذيب والتنكيل والتجويع والعطش في ظروف مأساوية

وأكّد أن الاحتلال استهدف 130 مؤسسة صحية، وأخرج 20 مستشفى عن الخدمة و46 مركز رعاية أولية نتيجة التدمير وعدم توفر والوقود.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط أكثر من 240 شهيدا ومئات الجرحى.