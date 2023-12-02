 الوطنية للانتخابات: انتظام سير الاقتراع في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة - بوابة الشروق
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الوطنية للانتخابات: انتظام سير الاقتراع في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة

أ ش أ
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 12:03 م | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 12:13 م

أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني للاقتراع بالانتخابات الرئاسية في 103 لجان على مستوى العالم.

وقال المستشار أحمد بنداري - في تصريح خاص لقناة (النيل للاخبار) - "إن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، وهناك بعض المشاكل الفنية التي تواجهنا ونتصدى لها خاصة بالنسبة للبطاقات وعدم إمكانية قراءتها، لكننا نتعامل على الفور مع هذه المشاكل لتيسير الأمر على المواطنين بالخارج ولتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية".

ودعا كافة المواطنين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية بضرورة التوجه إلى المقرات الانتخابية للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وبالنسبة لمشكلة بطاقات الرقم القومي غير السارية، قال المستشار أحمد بنداري "نطبق القانون، والقانون لم يتحدث بشأن مسألة سريان البطاقة من عدمه بينما تحدث عن مسألة سريان جواز السفر.. وبالتالي أي بطاقة رقم قومي يحق لمن يحملها أن يتقدم لمباشرة الحقوق السياسية حتى لو كانت منتهية".


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