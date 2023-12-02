أول تعليق إسرائيلي على المفاوضات في الدوحة حول استئناف الهدنة في غزة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل، بإعلان إسرائيل إعادة فريق من الموساد الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة بسبب "تعثر المفاوضات" حول استئناف الهدنة بغزة

وكان مصدر مطلع، قد صرح لوكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم السبت، بأن فريقا من الموساد الإسرائيلي موجود بالدوحة؛ لبحث استئناف الهدنة في غزة.

وأضاف المصدر أن محادثات الموساد بوساطة قطر تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من المحتجزين الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد نقلت عن مسئول إسرائيلي، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن تل أبيب مستعدة للنظر في فترات توقف بالحرب في غزة في المستقبل؛ للسماح بإطلاق أكبر عدد ممكن من الرهائن، وهو أمر يعتبر أولوية قصوى لهم.

وأضاف المسئول: "يمكننا التفاوض بينما نواصل القتال"، وأن الاتفاق المنصرم لوقف القتال أصبح "ممكناً بسبب ضغط عمليتنا العسكرية البرية".

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول إسرائيلي في واشنطن أن إسرائيل تعمل مع واشنطن والأمم المتحدة لتقليل الضرر على المدنيين.

وأوضح مسئولون إسرائيليون بارزون لموقع "أكسيوس" الأمريكي أنهم يتوقعون استمرار مفاوضات الرهائن "تحت القصف"، مؤكدون أن إسرائيل ستمارس ضغوطا عسكرية على حماس للإفراج عن الرهائن.

وانتهت رسميا صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام. وشنت المدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة.

كما اندلعت اشتباكات بين عناصر الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، وفي محاور التوغل المختلفة بمدينة غزة ومناطق محافظة الشمال.