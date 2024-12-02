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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 423 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ستة مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 47 شهيدا و108 مصابين، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و429 شهيداً و105 آلاف و250 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي غزة والشمال، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف مبنى سكني يتألف من خمسة طوابق انهارت على من فيها. وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد عشرة مواطنين فيما لا يزال مصير باقي الأسرة مجهول.

وقصفت المدفعية بشكل متقطع مدينة بيت لاهيا وغرب جباليا تزامناً مع إطلاق نار من آليات الاحتلال في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

واستشهد خمسة فلسطينيين في قصف على تجمع للمواطنين بشارع الثورة بحي الرمال وسادس على منزل عائلة بحي النصر بمدينة غزة.

كما وقعت عدة إصابات في قصف الاحتلال منزلاً محيط مفترق الغفري بشارع الجلاء في مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، ارتقى شهيد جراء قصف مدفعي إسرائيلي على شرق بلدة المصدر وسط قطاع غزة. كما جدد الاحتلال القصف المدفعي لشمال مخيمي النصيرات والبريج.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد أربعة جراء قصف استهدف نقطة شحن هواتف في جورة اللوت جنوب خان يونس وخامس في استهداف دراجة نارية شرق المدينة.

وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثامين اربعة شهداء من مدينة رفح جنوب القطاع. وأطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها غرب مدينة رفح.