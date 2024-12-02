كلية الحقوق بسوهاج تطلق مسيرة في  حب مصر ضمن مبادرة 100 يوم رياضة

أطلقت كلية الحقوق بجامعة سوهاج، مسيرة (في حب مصر)، ضمن مبادرة 100 يوم رياضة، والتي نظمتها إدارة رعاية شباب، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، ضمن المبادرة الرئاسية بداية؛ لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وتأهيليهم بدنيًا وذهنيًا، بحضور الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، بالمقر الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الهدف من المسيرة تشجيع جميع الطلاب على الانخراط في الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تنظمها الجامعة، لرسم صورة جديدة للرياضة في حياتنا الجامعية، مؤكدًا الدور المحوري للجامعة في دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى بناء الإنسان وتطوير مهارات الشباب، مضيفا أن هذه الفعالية تترجم التعاون الوثيق بين الجامعة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات؛ لتعزيز الوعي الرياضي والصحي بين الطلاب.

ووجه الدكتور رابح رتيب، رسالة من خلال المسيرة بأن شباب مصر هم مستقبلها، ولابد من تعزيز قيمة الانتماء وحب الوطن لديهم، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالرياضة وتشجيع الشباب على ممارستها وترسيخ فوائدها فى اذهانهم، حيث إن هذه المبادرة فرصة لكل طالب وطالبة لاستكشاف مهارات جديدة، وبناء صداقات، وتحقيق إنجازات رياضيه مختلفة.

من الجدير بالذكر أنه حضر المسيرة كل من الدكتور صبري جلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل الخلفي أستاذ القانون الجنائي، والدكتور سمير أبوالمجد أستاذ الشريعة الإسلامية، والدكتور زين العابدين محمد أستاذ القانون الدولي الخاص، وصلاح حامد أمين الكلية، والجهاز الإداري في الكلية.