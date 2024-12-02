بزشكيان وبوتين يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في سوريا

ناقش الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية اليوم الاثنين، مستجدات الأوضاع في سوريا.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الرئاسة الروسية (الكرملين) أكدت إجراء مباحثات بين بزشيكان وبوتين بشأن العلاقات الثنائية والأوضاع في سوريا.

وأكد بوتين وبزشكيان أهمية تنسيق الجهود بمشاركة تركيا ضمن صيغة أستانا لحل الوضع في سوريا، كما ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير التعاون بين روسيا وإيران في مختلف المجالات واتفقا على مواصلة الاتصالات.

وقال بوتين خلال هذا الاتصال: "نؤكد الدعم غير المشروط لإجراءات السلطات الشرعية في سوريا لاستعادة النظام الدستوري والسلامة الاقليمية للبلاد".

كان نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، قد كشف لوسائل الإعلام عن وجود اتصالات وثيقة لبلاده مع إيران وتركيا حول الوضع في سوريا ولا تستبعد عقد اجتماع ثلاثي مع الشركاء المعنيين بشأن تسوية في ذلك البلد.

كان مسلحون بقيادة هيئة تحرير الشام الجهادية قد شنوا هجوما من محورين على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين. وأقامت القوات الحكومية خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة في محاولة لإيقاف تقدم المسلحين.