جيش الاحتلال: نفذنا هجمات أمس واليوم في لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه نفذ هجمات أمس واليوم بعد "عمليات لحزب الله هددت إسرائيل وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف جيش الاحتلال "نفحص معلومات بشأن إصابة جندي من الجيش اللبناني في إحدى الهجمات"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وارتكبت إسرائيل، يوم السبت، ما حصيلته 24 خرقا، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، وبذلك يرتفع عدد الضحايا في لبنان منذ وقف إطلاق النار إلى قتيلين و10 جرحى.

وتنوع شكل الخرق ما بين قصف بالمدفعية للتحليق بالمسيرات والطيران الحربي، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف طرقات، وإضرام نار في سيارات وسحقها.

وتركزت الخروقات، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، في بيروت وضاحيتها الجنوبية، وقضاءي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية، وقضاءي صور وصيدا في الجنوب، وقضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل.

وسبق أن أكد الجيش اللبناني الخميس الماضي أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات، لافتا إلى أن قيادته تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة، دون تقديم تفاصيل أخرى.