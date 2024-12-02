جيش الاحتلال يجدد تهديده للبنانيين: يحظر عليكم الانتقال جنوبا

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تهديده للسكان اللبنانيين بعدم العودة إلى نحو 62 قرية في المنطقة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الاثنين: "إلى سكان لبنان.. حتى إشعار آخر، يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "لا ينوي استهداف السكان، ولذلك يحظر عليهم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتهم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان: "كل من ينتقل جنوب هذا الخط يُعرّض نفسه للخطر. كذلك يُرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس".

كما شملت القرى المحظورة: "دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين إبل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".