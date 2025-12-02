سجّلت الميزانية العامة السعودية للعام المالي 2026 عجزا بلغ 165.4 مليار ريال بعد ان بلغت الإيرادات 1.147 تريليون ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، وذلك بإيرادات مقدرة تبلغ 1.147 تريليون ريال، والإنفاق عند 1.313 تريليون ريال.

وقال البيان، إن ولي العهد السعودي وجّه الوزراء والمسئولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.