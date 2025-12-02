 أمريكا: رجل يلقى زجاجات حارقة على مبنى لوس أنجليس الاتحادي دون إصابات - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

أمريكا: رجل يلقى زجاجات حارقة على مبنى لوس أنجليس الاتحادي دون إصابات

لوس أنجليس - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 11:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 11:19 م

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 54 عاما للاشتباه في قيامه بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) على مبنى لوس أنجليس الاتحادي، مشيرة إلى أن أحدا لم يصب بأذى.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، سمع حراس الأمن رجلا يصرخ بتعليقات مهينة حول وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية خارج مبنى وسط المدينة أمس الاثنين.

وقالت الوزارة، إنه ألقى بعد ذلك عبوتين حارقتين على الحراس.

وجاء في بيان وزارة الأمن الداخلي: "لحسن الحظ، لم تشتعل الزجاجات ولم تقع إصابات أو أضرار في الممتلكات الاتحادية".

ولم يعرف حتى الأن ما إذا كان جوفيل لديه محام. ولم يرد مكتب الدفاع العام الاتحادي على الفور على مكالمة هاتفية للاستفسار عما إذا كان أحد محاميه يمثله.



اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك