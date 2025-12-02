الاحتلال يفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن خمسة أسرى من قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، وصل الأسرى المحررون إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع عبر طواقم الصليب الأحمر.

والأسرى المفرج عنهم، هم: سعدي محمد سعيد حسنين – 16 عامًا، وخضر عمر داود أبو مسلم – 47 عامًا، وأحمد علي أحمد الأسطل – 29 عامًا، ومحمد عايد حسن الغولة – 38 عامًا، وزاهر عبد الحميد عبد الله أبو عودة – 51 عامًا.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 1800 معتقل من قطاع غزة معظمهم خلال الحرب على القطاع.

من جانبها، أفادت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في فلسطين، بارتفاع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى 761 شهيدًا.

وقالت الحملة الوطنية في تصريحات صحفية لها، إن قوات الاحتلال احتجزت منذ فجر اليوم الثلاثاء جثماني شهيدين من رام الله والخليل، بحسب وكالة «سند».

وأضاف أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيدين: محمد رسلان أسمر (18 عاما) من رام الله، ومهند طارق زغير (17 عاما) من الخليل، عقب اغتيالهما بتهمة تنفيذ عمليتي طعن ودهس على التوالي.

وأوضحت الحملة الوطنية، أن الاحتلال يحتجز جثامين 74 طفلًا شهيدًا، إلى جانب 89 أسيرًا و10 شهيدات.