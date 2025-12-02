الزمالك يسعى لتسوية القضايا ورفع إيقاف القيد قبل يناير

تعمل إدارة نادي الزمالك حاليًا على توفير المبالغ المالية المطلوبة لتسوية الملفات العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة على النادي قبل حلول يناير وبداية فترة الانتقالات الشتوية.

وتسعى الإدارة خلال الأيام المقبلة إلى الوصول إلى اتفاقات نهائية مع الأطراف صاحبة الشكاوى وسداد المستحقات المطلوبة، تمهيدًا لرفع العقوبة، بما يسمح للنادي بتعويض النقص في بعض المراكز واستكمال الموسم دون أزمات فنية.

يواجه الزمالك 5 قضايا رئيسية لدى "فيفا"، تضم 4 شكاوى مقدمة من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للنادي و3 من مساعديه بسبب المستحقات المتأخرة، إضافة إلى قضية المدير الفني السابق السويسري كريستيان جروس، والتي نتج عنها إصدار حكم بإيقاف القيد لثلاث فترات تسجيل متتالية.

وتسببت هذه القضايا في منع الزمالك من إبرام أي صفقات جديدة منذ بداية الموسم، ما شكل تحديًا أمام الإدارة الفنية لتدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على البطولات.

بحسب المصادر الرسمية بالنادي، يحتاج الزمالك إلى 293 ألف دولار لتسوية القضايا ورفع العقوبة، موزعة كالتالي:

133 ألف دولار لصالح كريستيان جروس.

160 ألف دولار لصالح جوزيه جوميز ومساعديه، وتشمل الغرامات المتراكمة.

وتسعى الإدارة لتدبير هذه المبالغ خلال الفترة الحالية حتى يتمكن النادي من فتح باب القيد الشتوي وإبرام صفقات جديدة، مما سيشكل دعمًا للجهاز الفني في تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل استئناف المنافسات.