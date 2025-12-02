فلسطين: سلطات الاحتلال نحتجز جثامين 761 شهيدا

أفادت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في فلسطين، بارتفاع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى 761 شهيدًا.

وقالت الحملة الوطنية، في تصريحات صحفية لها، إن قوات الاحتلال احتجزت منذ فجر اليوم الثلاثاء جثماني شهيدين من رام الله والخليل، بحسب وكالة سند.

وأضاف أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيدين: محمد رسلان أسمر (18 عاما) من رام الله، ومهند طارق زغير (17 عاما) من الخليل، عقب اغتيالهما بتهمة تنفيذ عمليتي طعن ودهس على التوالي.

وأوضحت الحملة الوطنية، أن الاحتلال يحتجز جثامين 74 طفلًا شهيدًا، إلى جانب 89 أسيرًا و10 شهيدات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد ذكرت صباح الثلاثاء، أن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الفتى مهند طارق محمد زغير، برصاص جيش الاحتلال في مدينة الخليل، والشاب محمد رسلان محمود أسمر، من بلدة بيت ريما، برصاص الاحتلال شمال مدينة رام الله.

وارتفع عدد الشهداء برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، منذ بداية العام 2025، في الضفة الغربية والقدس إلى 253 شهيدًا؛ بينهم 25 من محافظة الخليل و22 من رام الله والبيرة.

ووفقًا لمعطيات "مرصد شيرين"، فإن قوات الاحتلال احتجزت منذ مطلع العام 2025 الجاري، 109 شهداء فلسطينيين من الضفة الغربية. منوهًا إلى أن 66 فلسطينيا ارتقوا شهداء إثر عمليات اغتيال نفذتها قوات الاحتلال، بينما استشهد 13 مواطنا باعتداءات للمستوطنين.