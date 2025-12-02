جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر شقة أسير فلسطيني بعد اقتحام نابلس

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، شقة أسير فلسطيني في مبنى غربي مدينة نابلس بعد اقتحام المنطقة وإصدار إنذارات بالإخلاء للمواطنين القريبين من الموقع.

وأفاد مراسل الأناضول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجّر شقة في الطابق العلوي من مبنى سكني مكون من 3 طبقات، يعود لعائلة الأسير عبد الكريم صنوبر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت نابلس بأعداد كبيرة، ودفع الجيش بتعزيزات إلى محيط منطقة "دوار زواتا" غرب المدينة.

ووفق المصادر، أغلقت القوات مداخل المنطقة ومحيطها، بما في ذلك محطة أكاديمية القرآن الكريم، قبل أن تنذر عددا من العائلات الفلسطينية بإخلاء منازلها القريبة من بيت عائلة صنوبر، تمهيدا لتفجيره.

وقال الشهود إن عملية الإخلاء شملت منازل محيطة بمبنى العائلة، وسط انتشار مكثف للجنود وآليات عسكرية ضخمة، قبل أن تزرع القوات المقتحمة متفجرات في منزل الأسير عبد الكريم صنوبر وتفجّره.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير صنوبر في 20 فبراير 2025، بزعم مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت حافلات في إسرائيل.

وفي 5 سبتمبر من العام ذاته، سلمت إسرائيل عائلة صنوبر إخطارا رسميا بهدم منزلهم والاستيلاء عليه بدعوى "الاستخدام الأمني"، وفق الأهالي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، هدم الجيش الإسرائيلي منزل الأسير أيمن غنّام في بلدة عقابا بمحافظة طوباس شمالي الضفة بحسب بيان صدر عن محافظة طوباس.

وتشهد محافظة طوباس منذ أكثر من أسبوع، تصعيدا عسكريا خلّف دمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات، إضافة إلى إصابة مئات الفلسطينيين واعتقال عشرات آخرين.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

والأربعاء الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في محافظة طوباس شملت المدينة وعددا من القرى التابعة لها ومخيم الفارعة، واستمرت 4 أيام.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.