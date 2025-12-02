أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني خروج حمزة الهنوري، لاعب فريقه من حساباته لبقية مباريات بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وأوضح طارق السكتيوي أن المهاجم حمزة الهنوري تعرض للإصابة في تدريبات الفريق يوم أمس، الإثنين، وهي إصابة قاسية ستُبعده عن المشاركة في بقية منافسات كأس العرب.

وقال المدرب المغربي في تصريحات نقلتها صحيفة البطولة: "الهنوري أصيب بعطب سيجعل المنتخب يفقد خدماته طيلة البطولة، إنها خسارة لعنصر هجومي مهم بالنسبة لنا".

وأتم طارق السكتيوي تصريحاته قائلًا: "مرة أخرى سنفقد لاعبًا مهمًا بالنسبة لنا، على غرار أشرف بنشرقي ويوسف مهري.. للأسف الهنوري لن يكون بإمكاننا الاعتماد عليه".

وكان طارق السكتيوي قد أعلن أمس الإثنين صعوبة لحاق أشرف بنشرقي بأول مباراتين للمغرب في كأس العرب 2025، قبل أن يعلن الأهلي احتمالية عودة لاعبه إلى القاهرة، على إثر تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.