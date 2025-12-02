تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية

أعلن مسؤولون اتحاديون اليوم الاثنين ، أن اللجنة الاستشارية المثيرة للجدل الخاصة باللقاحات والتابعة لوزير الصحة الأمريكي روبرت إف كينيدي الابن ستعقد اجتماعاً في وقت لاحق هذا الأسبوع تحت رئاسة جديدة.

وقال المسؤولون إن مارتن كولدورف سيترك وظيفته في اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ليشغل دوراً قيادياً داخل وزارة الصحة والخدمات البشرية.

وسيتولى رئاسة اللجنة، الدكتور كيرك ميلهوان، الذي قال إن اللقاحات تتسبب في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكان قد تم تعيينه في اللجنة في سبتمبر أبلول الماضي.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة لاحقاً هذا الأسبوع جدول لقاحات الأطفال ولقاحات التهاب الكبد الوبائي نوع "ب" التي تُعطى للمواليد الجدد.

وأشاد مسؤولو وزارة الصحة والخدمات البشرية في بيان صحفي بكولدورف وعمله أثناء توليه رئاسة اللجنة، لكنهم لم يجيبوا على أسئلة إضافية حول تلك التغييرات. ولم يرد كولدورف بشكل فوري على طلب للتعليق على ذلك عبر رسالة بالبريد الإلكتروني .