محافظ بورسعيد: الانتهاء من 80% من تطوير منطقة عمر بن عبد العزيز بالزهور

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "متخللات عمر بن عبدالعزيز" بحي الزهور للوقوف ميدانيا على نسب ومعدلات التنفيذ، وذلك بحضور اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور، والمهندسة أمل الألفي، مدير التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات، والمهندسة عزيزة طايع، ممثلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إحسان برمة، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من الجهات المختصة.

وخلال جولته، تابع المحافظ ميدانيا معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، التي تم الانتهاء من 80% منها، حيث يشمل التطوير رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وزيادة معدلات الإضاءة العامة، ورصف الطرق الداخلية، وتغيير نوازل الصرف وبطاريات المياه بالعمارات السكنية، وصب المناور، ورفع كفاءة غرف التفتيش.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال تحسين البيئة العمرانية بالكامل داخل المنطقة، من خلال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومعالجة التلفيات لضمان سلاسة التشغيل، إلى جانب زيادة الإضاءة العامة لتحقيق مستوى أعلى من الأمان، وتنفيذ أعمال رصف وتطوير للطرق الداخلية لتسهيل حركة المواطنين، فضلًا عن تغيير نوازل الصرف للعقارات السكنية لضمان تحسين كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للأهالي بصورة مستدامة.

كما اطلع المحافظ على أعمال تغيير التالف من مواسير مياه الشرب والصرف الصحي وغرف التفتيش، وأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المرافق الحيوية بالمنطقة.

ووجه اللواء محب حبشي بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، مع مواصلة تحسين مستوى النظافة بالمناطق المحيطة، مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لأهالي حي الزهور.