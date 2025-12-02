محافظ بني سويف يناقش جهود فرع المجلس القومي للمرأة ضمن مبادرة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز جهود مناهضة العنف ضد المرأة، وإشراك فئات المجتمع المختلفة في بناء بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان وتدعم تمكين المرأة، مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة في مساندة المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية المرأة والأسرة ورفع الوعي لدى الشباب وتطوير مهاراتهم في مواجهة التحديات المجتمعية.

يأتي ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف والمتضمن استعراضاً موسعًا لأنشطة المجلس القومي للمرأة على مستوى المحافظة، ضمن فعاليات مبادرة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث شملت الأنشطة تنظيم ندوة بعنوان "وعي ومحبة وسلام" التي تناولت أساليب العنف وأشكاله المختلفة وحقوق المرأة، وركزت على نشر الرسائل التوعوية وآليات الوقاية وتأكيد دور المجتمع في حماية المرأة وتعزيز مكانتها، كما شملت الأنشطة تنفيذ ورشة عمل بمديرية الصحة لتدريب الكوادر الصحية على طرق التعرف على حالات العنف وآليات الرصد والإحالة ودعم غرف المشورة ووحدات الرعاية الأولية، وذلك ضمن جهود المجلس للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما تم تنفيذ مبادرة "إدماج الرجال والشباب شركاء الوعي والتغيير" عبر ندوة توعوية لطلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، تضمنت ورشًا تفاعلية ومشاهد تمثيلية بهدف تعزيز دور الشباب والرجال في مواجهة العنف وبناء قيم الاحترام والمساواة لدى الطلاب، بجانب تنظيم صالون ثقافي لمناقشة كتاب "اقفش عريس"، والذي تناول أسس الزواج الصحي وأسباب العنف الأسري وسبل التواصل الإيجابي داخل الأسرة إلى جانب تقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني.

وتناول التقرير أيضًا أنشطة وحدة تكافؤ الفرص بجامعة بني سويف، والتي تضمنت حملة "احترم.. تُحترم" الهادفة إلى تعزيز آداب الحوار والتعامل الإيجابي في البيئة الجامعية، بالإضافة إلى العيادة القانونية المتنقلة التي قدمت إرشادًا قانونيًا للطلاب حول العنف والتحرش بالتعاون مع محامية المجلس القومي للمرأة، كما شملت الأنشطة تنفيذ "حائط الأفكار الآمن" الذي أتاح مساحة للطلاب للتعبير عن مقترحاتهم ومشكلاتهم بدعم من رئيس الجامعة، علاوة على تنظيم معرض فني بعنوان "المرأة حول العالم" يبرز الدور المجتمعي للمرأة وقضاياها المختلفة، وحملة "إنتِ التفاصيل الحلوة" التي هدفت إلى تعزيز العناية بالمظهر والصحة اليومية للطالبات لبناء الثقة بالنفس والوعي الذاتي.

كما استعرض التقرير جهود وحدة مناهضة العنف بالجامعة، والتي نظمت ندوة حول آليات مواجهة العنف بين الشباب الجامعي، تضمنت مناقشة أبرز صوره والعوامل المؤدية إليه ووضع آليات فعّالة للوقاية، إلى جانب تقديم كلمات توعوية وسكتش مسرحي، وتم تنفيذ ندوة أخرى بكلية التجارة تناولت الابتزاز الإلكتروني وطرق مكافحته ورفع الوعي بالثقافة الرقمية، وشهدت عرضًا مسرحيًا يناقش زواج القاصرات والجوانب القانونية للابتزاز الإلكتروني.

وأكد التقرير استمرار فعاليات مبادرة الـ16 يوما حتى 10 ديسمبر 2025، والتي ركزت في مجملها على نشر الوعي، وتمكين المرأة، وتعزيز الاحترام المتبادل، وإشراك الشباب والمجتمع في مواجهة كافة أشكال العنف، انطلاقاً من أن مناهضة العنف مسئولية مشتركة بين جميع المؤسسات.