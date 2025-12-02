4 شهداء و66 حالة اعتقال و27 عملية هدم وتجريف في القدس خلال نوفمبر المنصرم

رصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال شهر نوفمبر المنصرم، التي تركزت على الاعتقالات وقرارات الحبس الفعلي وعمليات الهدم وقرارات الإخلاء والإبعاد والحبس المنزلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن محافظة القدس المحتلة شهدت خلال شهر نوفمبر 2025، تصاعدًا في وتيرة الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد 4 فلسطينيين وتم اعتقال 66 آخرين، وقام الاحتلال الإسرائيلي ب27 عملية هدم وتجريف، وذلك ضمن سلسلة من الاعتداءات المتزايدة شملت المداهمات العسكرية والملاحقات المنظمة للعمال.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله ونصبت حاجزا داخلها، وقامت بتفتيش العديد من مركبات الفلسطينيين، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.