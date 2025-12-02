تغير المناخ والتلوث البلاستيكي يفتتحان الأحداث الجانبية لاجتماعات COP24 بمصر

ضمن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها (COP24)، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، عُقدت مجموعة من الأحداث الجانبية، افتتحت بجلسة نقاشية بعنوان "ميزانية الكربون في منطقة البحر الأبيض المتوسط" أدارها السيد كارلوس برافو، مدير مؤسسة OceanCare، بمشاركة ممثلين عن منظمة OceanCare ودول البحر المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ناقشت الجلسة أحدث النتائج والتقارير المتعلقة بميزانية الكربون في إطار اتفاق باريس، لضمان عدم تجاوز الاحترار العالمي الحد البالغ درجتين مئويتين.

وخلال الجلسة، تم استعراض تفاصيل التقرير الجديد الذي أعده مركز الباسك لتغير المناخ (BC3) بتكليف من منظمة OceanCare، والذي استغرق العمل عليه عامين نظرًا لأهمية موضوع تغير المناخ في صياغة السياسات والاستراتيجيات الجديدة. يكشف التقرير أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تُعد من النقاط الساخنة لتغير المناخ عالميًا، إذ تُعد ثاني أسرع منطقة ارتفاعًا في درجات الحرارة بعد القطب الشمالي.

يأتي التقرير تزامنًا مع اجتماعات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة، مؤكّدًا الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من الانبعاثات. وتشير نتائجه إلى أنه في حال استمرار الانبعاثات بالمستويات الحالية، ستستنفد ميزانية الكربون المتبقية للمنطقة بحلول عام 2035. كما يتطلب الأمر من دول المتوسط خفض الانبعاثات بنسبة 65% سنويًا بين عامي 2030 و2050 لتفادي تجاوز السقف المناخي.

يتضمن التقرير ثلاث خطوات محورية تشمل:

تسريع خفض الانبعاثات بشكل فوري.

وقف التوسع في أنشطة الوقود الأحفوري، بما يشمل الاستكشاف والاستخراج والمعالجة والتصدير، كونها تتعارض مع أهداف اتفاق باريس ورسالة اتفاقية برشلونة في حماية البيئة البحرية والساحلية.

تعزيز التعاون الإقليمي في العمل المناخي، عبر دعوة اتفاقية برشلونة لتوسيع دورها في قيادة جهود التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وضمان انسجام استراتيجيات التنمية المستدامة، وحماية النظم البيئية في المنطقة من المخاطر المناخية المتصاعدة.

ومن ناحية أخرى، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان "نحو بروتوكول متوسطي بشأن البلاستيك"، أدارها السيد لوران فاسالو من المركز الدولي للقانون، وتناولت مشكلة التلوث البلاستيكي وتأثيراته على البيئة البحرية. ركزت الجلسة على دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب في التوعية بضرورة الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، لما له من تأثير على الكائنات البحرية. كما تم استعراض آليات مواجهة هذه المشكلة، والتي تحتاج إلى خطة فعالة تتكاتف فيها كافة الجهات من منظمات وحكومات ومجتمعات، تشمل فصل المخلفات من المنازل، وإدارة متكاملة للمخلفات، وتنفيذ برامج توعوية.

كما ناقشت الجلسة المبادرات المطروحة بالفعل والمبادرات التي سيتم إطلاقها حول مواجهة التلوث البلاستيكي، واقتراح صياغة مشروع بروتوكول يضع إطارًا تنظيميًا للمواد البلاستيكية، على أن يتم إطلاقه خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ويهدف إلى:

منع التلوث البلاستيكي وإدارته والقضاء عليه.

تعزيز إطار اتفاقية برشلونة.

الاعتراف بالبحر الأبيض المتوسط ككيان قانوني قائم بذاته.

وضع التزامات قوية للدول للحد من التلوث.