حسم النادي الأهلي بشكل نهائي إجراءات ضم المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لينضم لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي فإن النادي انتهي فعليا من الاتفاق مع اللاعب وناديه البرتغالي ، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الصفقة تفوق 2 مليون دولار وأن اللاعب سيكون فى مصر قريبا وينتظم فى تدريبات الأهلي خلال الأهلي بداية الأسبوع المقبل.

وعبد العزيز يعقوبو يبلغ من العمر 24 عاما، ويلعب فى مركز رأس الحربة

بدأ حياته الكروية في أكاديمية "تشاريتي ستارز" الغانية، وانتقل منها إلى البرتغال، من بوابة نادي فيزيلا، ومنذ ذلك الحين لم يغادر البلد الأوروبي.

وتم اعارته إلى فيتوريا جيمارايش في موسم 2018-2019، حيث لعب مع الفريق الرديف، ثم انتقل يعقوبو إلى الفريق بشكل نهائي في 2019 مقابل 200 ألف دولار.

وخرج يعقوبو من جيمارايش إلى إستوريل برايا على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021، ثم أعير إلى ريو آفي في الموسم التالي، قبل أن يشتريه النادي بشكل نهائي مقابل مليون دولار.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك يعقوبو في 15 مباراة مع ريو آفي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3.وبوجه عام خاض اللاعب الغاني الشاب 120 مباراة حتى الآن في مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 50 هدفا.



