 انطلاق جلسة الكونجرس الأمريكي لاختيار رئيس جديد.. ومكارثي مرشح الجمهوريين - بوابة الشروق
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انطلاق جلسة الكونجرس الأمريكي لاختيار رئيس جديد.. ومكارثي مرشح الجمهوريين


نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 7:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 7:57 م

انطلقت جلسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، المقررة لاختيار رئيس جديد للكونجرس، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها بموقع "تويتر".

وتسلم الجمهوريون رسميا رئاسة مجلس النواب الأمريكي، بعد حصولهم على الأغلبية في الانتخابات التجديد النصفي الأخيرة، كما رشحوا كيفن مكارثي لرئاسة مجلس النواب، خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي.

ويسيطر الجمهوريون على الكونجرس، وهم على استعداد لخوض معركة مع الرئيس جو بايدن، لكن عليهم أولا تجاوز انقساماتهم حول انتخاب زعيمهم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وللمرة الأولى منذ تنصيبه، سيتعين على بايدن التعامل مع برلمان منقسم بعد أن بقي حزبه الديموقراطي مسيطرا على مجلس الشيوخ، لكن المعارضة الجمهورية فازت بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

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