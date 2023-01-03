توزيع 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة في 3 مراكز بالغربية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، 1000 كيلو لحوم مجانا على 500 أسرة من الأكثر احتياجا بكنيسة الشهيدة رفقة بقرية سنباط في مركز زفتى، وكنيسة السيدة العذراء بقرية كفر سليمان عوض، مركز السنطة، وكنيسة الملاك ميخائيل بطنطا، احتفالا بمناسية العام الميلادي الجديد 2023.

وأشار أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، إلى توزيع 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.