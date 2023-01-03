 الكويت تستنكر اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير باحات الأقصى: انتهاك للشرعية الدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تستنكر اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير باحات الأقصى: انتهاك للشرعية الدولية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 1:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 1:25 م
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا الاقتحام الذي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة؛ لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

ودعت دولة الكويت، المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته ولاسيما في القدس ومقدساتها.

وحذرت الخارجية الكويتية من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الانتهاكات.

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