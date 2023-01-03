قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، "استباحة للحرم القدسي، وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين".

وأدان أبو الغيط، في بيان له، اليوم الثلاثاء، اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى، قائلا إنه "يمثل استفزازاً واستهتاراً بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية".

وذكر الأمين العام، أن هذه التصرفات تنطوي على "احتمالات إشعال حرب دينية".

وأضاف أن حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة لتصرفات بن غفير، مؤكدا أن المخططات اليمينية المتطرفة تداعياتها كبيرة على فلسطين والمنطقة بأسرها.

وصباح اليوم، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الخاصة، بعد ساعات من إعلانه عن تأجيل خطوة اقتحام "الأقصى" إلى موعد لاحق.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يعاود اقتحام الأقصى دون إعلان مسبق تحديًا لـ #نتنياهو#الحدث pic.twitter.com/x3N2CoTakJ — ا لـحـدث (@AlHadath) January 3, 2023

بدورها، عبرت مصر، عن أسفها لاقتحام مسئول إسرائيلي المسجد الأقصى، مؤكدة رفضها لأي اجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعرب أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدة رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وأضاف البيان أن مصر تحذر من التبعات السلبية لمثل هذه الاجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كل الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.