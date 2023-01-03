استقرت أسعار الحديد بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت 20 جنيها في الطن.



وجاءت أسعار الحديد كما يلي:



استقر سعر طن حديد عز عند 23450 جنيها تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 23350 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 23300 جنيه.

وبلغ سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 23300 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع 23350 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 23400 جنيه.

ووصل سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع إلى 23200 جنيه.



• وجاءت أسعار الأسمنت كالآتي:



ارتفع سعر طن الأسمنت المسلح 20 جنيها ليسجل 1900 جنيها.

كما زاد سعر أسمنت النصر 20 جنيها ليصل إلى 1860 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت لافارج ليصل عند 1860 جنيها.

وزاد سعر أسمنت وادي النيل 20 جنيها أيضا ليصل إلى 1840 جنيها.

وارتفع سعر طن أسمنت حلوان 20 جنيها ليسجل 1890 جنيها.

وتحرك سعر طن أسمنت السويدي من 1920 جنيها إلى 1940 جنيه.



والأسعار السابقة هي الأسعار المعلنة من قبل المصانع دون إضافة هامش ربح التجار، حيث يتم إضافة هامش ربح التجار وتكاليف النقل لتحديد السعر النهائي للمستهلك والذي قد يرتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% عنها بحسب كل محافظة