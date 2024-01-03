 ليس صاروخا واحدا.. صحيفة لبنانية تكشف تفاصيل اغتيال صالح العاروري في بيروت - بوابة الشروق
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ليس صاروخا واحدا.. صحيفة لبنانية تكشف تفاصيل اغتيال صالح العاروري في بيروت

وكالات
نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 12:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 12:50 م

كشفت صحيفة لبنانية، تفاصيل عملية اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت صحيفة «نداء الوطن»، إن العاروري الذي اغتيل يوم أمس في بيروت، تم استهدافه بصاروخ مباشر عند ركوبه السيارة.

وأضافت أن العاروري وعند خروجه من مكان الاجتماع في بناية على أوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وركوبه السيارة، استهدفته مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مباشر، كما استهدفت المكتب الذي غادره بصاروخ أو صاروخين.

وكانت حركة حماس قد أكّدت أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الانفجار الذي وقع في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

بدوره، قال حزب الله في بيان، إن عملية اغتيال العاروري تعد تطورا خطيرا في مسار الحرب ‏بين إسرائيل ومحور المقاومة، لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب.


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