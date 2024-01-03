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منتخب مصر يخوض تدريبه الثاني استعدادا لأمم أفريقيا

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 12:08 ص

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار .

اشتمل المران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى .

كما شارك الثنائي محمد الشناوي و أحمد الشناوي في جزء من التدريبات اليوم ، بناء على رؤية الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا و  التأكيد على جاهزية الثنائي للتدريبات  بصورة طبيعية .


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