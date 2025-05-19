أشاد تيدي شيرينجهام أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بدور الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري.

وقال شيرينجهام لبرنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»: " صلاح لاعب رائع هو أفضل مسجل وصانع للأهداف مع ليفربول، كما أنني سعيد بتواجده مع الفريق بعد تمديد عقده".

وأضاف: "سعيد بالطبع باستمرار صلاح مع ليفربول، كنت متفاجئ بعملية تمديد عقده لأنني كنت خائف من أن ينظر إلى أندية أخرى بعدما دخل في المراحل الحاسمة في عقده، ولكن تمديد فان دايك أولًا ثم صلاح جعل الفريق في حالة رائعة".

وبسؤاله هل كنت تتوقع تألق لاعب مصري وإفريقي في إنجلترا قال: " لا تعرف أي شي بخصوص كرة القدم يمكن لأي لاعب النجاح والتألق سواء قادم من أستراليا أو أمريكا أو آسيا ولكن فكرة قدوم لاعب مصر إلى إنجلترا ويواجه هذه الصعوبات وكل المواقف وينفجر وينجح، اعتقد أنه لديه شخصية كبيرة".