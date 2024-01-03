نصر الله في رسالة إلى إسرائيل: من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن اغتيال نائب المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، «جريمة عظيمة».



وعلق خلال كلمة له مساء الأربعاء، على تصريحات المسئولين الإسرائيليين الذين زعموا أن العملية لا علاقة لها بلبنان أو حزب الله، وإنما لتصفية الحساب مع قيادة حماس.



وأضاف: «ما بدي أهول أو أهدد، أنا أستند على الماضي، نحن حتى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة، لذلك ندفع ثمنًا غاليًا من أرواح شبابنا».



وأكمل: «لكن إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان سيكون قتالنا بلا سقوف أو حدود أو قواعد أو ضوابط، وهو يعلم ما أعني، صواريخنا ورجالنا وإمكانياتنا جاهزة، ولسنا خائفين من الحرب ولا نخشاها ولسنا مترددين».



واستطرد: «الأمريكان هددونا والفرنسيين والإنجليز والألمان بعثوا رسائل طويلة ولم نتوقف، من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله، الحرب معنا مكلفة جدا، ولو شُنت الحرب على لبنان فمقتضى المصالح اللبنانية أن نذهب بالحرب إلى الأخير دون ضوابط».



وذكر أن «جريمة أمس كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها»، مختتمًا: «الأمر لا يحتاج الكثير من الكلام، تلك الجريمة الخطيرة لن تبقى دون رد وعقاب، بيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي».