وزير الدفاع الإيراني: عواقب اغتيال العاروري ستؤثر على الولايات المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني، اليوم الأربعاء، أن عواقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ستؤثر على الولايات المتحدة.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، قال وزير الدفاع على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية، تعليقا على اغتيال العاروري: "عداء أمريكا لا ينتهي وهذا العداء سيضرها".

وأضاف: "لقد زعزعت أمريكا التوازن الإقليمي وسترتد عليها عواقب هذه العملية".

وتابع: "سنرى بالتأكيد وحدة ضد السياسات الأمريكية عقب مثل هذه التصرفات في المنطقة. وفي الوقت نفسه إن مثل هذه الأخطاء الاستراتيجية ستوثرعلى المنطقة وسترتد تداعياتها على الأمريكيين".

واغتيل نائب رئيس المكتب السياسى لحماس صالح العاروري مساء أمس الثلاثاء، في هجوم بالعاصمة اللبنانية بيروت. وهو أبرز قيادي بحماس يقتل منذ بداية الحرب في غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر.

وأعلنت حركة حماس اغتيال العاروري، مع اثنين من قيادات كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، مساء أمس في استهداف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولا تعلق إسرائيل على التقارير بشأن الهجمات المشتبه فيها أو عمليات القتل المستهدفة في الخارج.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر منصة إكس: "الممارسات الشريرة التي تقوم بها الآلة الصهيونية الإرهابية في دول أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن وإنذارا خطيرا لأمن دول المنطقة"، بحسب وكالة تسنيم.