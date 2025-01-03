وزير الخارجية السوري: نقلنا للسعودية رؤيتنا بتأسيس حكومة تشاركية تضم كل المكونات

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توجه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، بالشكر للسعودية وووزيري الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات العامة على "حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة".

وقال الشيباني، خلال منشور عبر منصة "إكس": "نقلنا - من خلال زيارتنا - رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كل المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي".

وأضاف الشيباني: "على الجانب السياسي، عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".

وأوضح الشيباني أن السعودية عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، مؤكدة استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.