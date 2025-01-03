إصابة شرطيين في برلين بعد انفجار عند سياج أمني

أصيب شرطيان عقب وقوع انفجار عند سياج حول منطقة للشرطة في العاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، صباح اليوم الجمعة، إنه يجرى التحقيق لمعرفة ما حدث بالتفصيل وكيفية وقوع الانفجار، مضيفا أن الشرطة لا تزال غير قادرة على قول أي شيء حول سبب الانفجار بالضبط أو ما إذا كان هجوما مستهدفا.

وأصيب شرطي وزميلته عندما انفجر جسم مجهول مساء أمس الخميس عند السياج في حي فيتناو. وأصيب الشرطي بجروح خطيرة في وجهه وعينه، كما تعرضت الشرطية لصدمة من الانفجار، حسبما أفادت شرطة برلين عبر منصة "إكس". وبحسب المتحدث، يمكن استبعاد الخطر على الحياة لكليهما.

ووقع الانفجار في حوالي الساعة 20ر8 مساء، عند سياج قسم الشرطة رقم 12. وبحسب بيانات الشرطة، كان أفراد الأمن في دورية أمنية روتينية، وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق وفحص مسرح الجريمة، ولا توجد حاليا عملية مطاردة أو بحث عن مشتبه بهم محتملين.

ووفقا للبيانات، كان الشرطيان في جولة روتينية يومية حول السياج في موقع القسم رقم 12. وقال المتحدث إنه لا يمكن القول ما إذا كان الانفجار له صلة بالألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، مضيفا أن المعمل الجنائي يتولى التحقيق في الأمر.