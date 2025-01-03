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أصدرت وزارة الداخلية إحصائية بجهود الحملات المرورية على الطريق الزراعي بين ديروط وأسيوط، تضمنت ضبط 1512 مخالفة مرورية خلال الأونة الأخيرة.

وذكرت الداخلية أن الإحصائية تأتي ردًا على مقال نشرته جريدة "الشروق" لرئيس تحريرها الأستاذ عماد الدين حسين، بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، بعنوان "طريق الموت بين ديروط وأسيوط" والذي انتقد خلاله الحوادث المرورية على طريق أسيوط الزراعي.

وأضافت الداخلية أن الأجهزة الأمنية كثفت الحملات المرورية لضبط كل ما يشكل مخالفة على أول مركز ديروط وحتى مدينة أسيوط خلال الآونة الأخيرة.

وأوضحت أن الحملات على الطريق تمكنت خلال الآونة الأخيرة من ضبط 230 مخالفة تعليمات علامات المرور، وضبط 203 مخالفة متنوعة.

وتابعت أنه ضبط 172 مخالفة قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة، و436 مخالفة السير دون رخصة قيادة أو تسيير، و162 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، بالإضافة إلى ضبط وحجز 269 مركبة مختلفة الصفة الترخيصية، وضبط 40 سائق من متعاطى المواد المخدرة.