مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز القوصية. أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى القوصية لتلقي العلاج.

وكان اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بوقوع الحادث على طريق أسيوط القاهرة الغربي أمام مركز القوصية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور والمباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى القوصية وأسيوط الجامعي.

وكشفت تحريات المقدم أحمد صلاح، رئيس مباحث مركز القوصية، أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة، مما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.