دورتموند يصدم محاولات أستون فيلا لضم لاعبه

رفع نادي بروسيا دورتموند الألماني مطالبه المالية نظير الاستغناء عن لاعبه الهولندي دونيل مالين إلى نحو 30 مليون يورو.

ويقدم صاحب الـ25 عاما مستويات مميزة مع الفريق الألماني حيث يجيد اللاعب في مركز الجناح الأيمن وكذلك الأيسر بالإضافة إلى رأس الحربة.

وطلب دورتموند 30 مليون يورو في سبيل الاستغناء عن اللاعب، بعدما سعى نادي أستون فيلا الإنجليزي للتعاقد مع الجناح الهولندي هذا الشتاء.

وسبق أن عرض النادي الإنجليزي 18 مليون يورو، ليصطدم بمطالب مالية تكاد تصل إلى ضعف المعروض من جانب "الفيلاينز" للموافقة على انتقال اللاعب.

وسجل مالين 5 أهداف وصنع هدفاً وحيدا في 20 مشاركة هذا الموسم مع دورتموند بكل البطولات.

ويمتلك مالين خبرة إنجليزية سابقة كونه قد لعب ضمن صفوف أرسنال على مستوى الناشئين بعدما انتقل إلى النادي اللندني قادما من فريق الشباب تحت 17 عاما بنادي آياكس الهولندي، وانتقل لاحقا إلى شباب آيندهوفن ثم تم تصعيده للفريق الأول في 2018، قبل أن ينضم إلى دورتموند في صيف 2021 في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.