 4 شهداء إثر قصف الاحتلال منزلا جنوب مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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4 شهداء إثر قصف الاحتلال منزلا جنوب مدينة غزة

وفا
نشر في: الجمعة 3 يناير 2025 - 5:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يناير 2025 - 5:32 ص

استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوب مدينة غزة.

وأفاد مراسل وفا، بأن 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى الأهلي العربي، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "حبيب" في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، مضيفا أن الاحتلال استهداف أيضا مفترق أبو عيدة في الحي المذكور، وقصف مصنعا للزجاج قرب مدخل مخيم المغازي الشمالي وسط قطاع غزة.

كما استشهد الصحفي حسن القيشاوي، جراء قصف إسرائيلي من طائرة مسيرة على مناطق غرب مدينة غزة.

وقال مراسلنا، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة السطر الغربي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن عدد الشهداء ارتفع منذ فجر اليوم إلى 74، منهم 40 شمال القطاع، و32 في الوسط والجنوب، نتيجة استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.


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