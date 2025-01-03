مصرع وإصابة شابين بانقلاب دراجة بخارية ببني سويف

أسفر انقلاب دراجة بخارية على طريق قرية سدس بمركز سمسطا ببني سويف، اليوم الجمعة، عن مصرع شاب وإصابة آخر بإصابات متفرقة. تم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق قرية سدس بمركز سمسطا، ما أدى إلى مصرع شاب وإصابة آخر. وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف لتلقي العلاج اللازم للمصاب.

تبين من التحريات الأولية، تحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، أن المتوفى هو «عبدالله.ص»، 18 عامًا، مقيم بكفر جمعة التابعة لمركز ببا. تم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي على الجثة للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الوفاة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والانتهاء من تصاريح الدفن وتسليم الجثة لذويها.

فيما استقبلت مستشفى الفشن المركزي المصاب «بلال.أ»، 18 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له وإجراء الفحوصات الطبية لتحديد مدى إصابته ودرجة خطورتها. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق.