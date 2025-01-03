تستعد مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء لموسم الأمطار والسيول من خلال أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي وتغطية الأعمدة المكشوفة، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة وتجميل البلدورات بالجهود الذاتية.

وقال اللواء عماد فكري، رئيس المدينة، إنه تم الانتهاء من تغطية أعمدة الإنارة المكشوفة، وردم كابلات الكهرباء المكشوفة في كافة أحياء المدينة، استعدادًا لموسم الأمطار وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم أنه تم تطهير شبكة الصرف الصحي للمدينة بالكامل بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستخدام جميع المعدات المتاحة، كما تم تدبير سيارة مدمجة من خلال شركة المياه والصرف الصحي الرئيسية لإتمام المهمة على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل على صيانة البلدورات لتحسين الشكل الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري. كما أكد أنه تم تطهير كافة مخرات السيول والسدود والبحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها ضمن مشروع حماية المدينة من مخاطر السيول، لتكون جاهزة لاستيعاب كميات كبيرة من مياه السيول والأمطار.

جدير بالذكر أن مدينة أبوزنيمة تضم 9 مخرات للسيول، وهي: مخر بوادي غرندل عند مصنع الجبس، مخر وادي وسيط بعد وادي تال بمسافة 3 كيلومترات ويبعد عن المدينة بنحو 15 كيلومترًا، مخر وادي الطيبة الذي يبعد عن المدينة 5 كيلومترات، مخر وادي تال، مخر وادي الحمر، مخر المطلة عند مدخل قرية الرملة، مخر نخل بالكيلو 9، مخر بعبع الذي يصب في مدينة أبو رديس، ومخر وادي دارات الذي يصب بالحي الأول بمدينة أبوزنيمة.