نفى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن يكون تعلمه للغة الإسبانية مخططا للعيش في إسبانيا، كاشفا عن أفضل أصدقائه في كرة القدم.

تحدث محمد صلاح في حوار أجراه مع شبكة «TNT sports» عن تعلمه للغة الإسبانية، قائلًا:" تعلمت القليل من الإسبانية، وهذا لا يعني أنني أخطط للعيش في إسبانيا".

وتطرق صلاح للحديث عن أفضل صديق لك في كرة القدم، قائلا:" أمتلك العديد من الأصدقاء المقربين، علاقتي بـ هازارد جيدة جدا، وعندما نرى بعضنا البعض نستمتع كثيرًا".

أتم صلاح:" لكنني قريب أيضا من تسيميكاس ومن سوبوسلاي وفان دايك أيضا لقد كنا معا لفترة طويلة، أحب أرنولد كثيرا لكنه مجنون، وأيضا روبرتسون".