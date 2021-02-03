«محلية النواب» عن برج الدائري المحترق: لن يكون الأخير ولابد من رقمنة للعقارات

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه على المواطنين أن يتوفقوا عن شراء وحدات سكنية او خدمية أو تجارية في عقارات مخالفة، موضحًا أن الدولة تسعى لإعادة صياغة ملف العمران.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، صباح الأربعاء، أن هناك أكثر من شريحة سكنية في المشروعات التي تقوم بها حاليًا لتوفير بدائل أمام المواطنين، متابعًا: «أنت بتدفع مدخراتك فلازم تشتغل في السليم».

وأشار إلى دور الإعلام في إبراز كل ما يتعلق بمشروعات الإسكان وقانون التصالح على الأبنية المخالفة، معلقًا على برج الدائري المحترق «مش أول عمارة ولن تكون الأخيرة».

وذكر أن مثل تلك الوقائع يرجع إلى إهمال القطاع على مدار أكثر من 50 عامًا، مشيرًا إلى ضوروة وجود شخصية اعتبارية مرقمنة للعقارات للتعرف عليها الهيئات.



