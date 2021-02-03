بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا يقضي بإلغاء سياسات ترامب بشأن الهجرة

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع خلال ساعات أوامر تنفيذية تقضي بإلغاء سياسات الهجرة التي أقرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن أحد هذه الأوامر التنفيذية يتضمن قيام إدارة بايدن بإنشاء فريق عمل للم شمل أفراد الأسر الذين فصلتهم إدارة ترامب.

وكانت إدارة ترامب فصلت الآلاف من الأطفال عن ذويهم بعد احتجازهم لعبورهم حدود الولايات المتحدة دون إذن.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيجيز القيام بمراجعة سياسات اللجوء التي تبنتها إدارة ترامب وغيرها من الإجراءات التي كانت تهدف إلى إبطاء تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ذكرت في تصريحات صحفية الثلاثاء أن المراجعة ستقيم الضرر الناجم عن سياسات الإدارة السابقة.

وقالت ساكي: "نريد أن نطبق عملية هجرة إنسانية ، أخلاقية ، تنظر في طلبات اللاجئين، وكذلك طلبات الأشخاص للمجيء إلى هذا البلد بطريقة تعامل الناس كبشر".

وأضافت: "سيستغرق ذلك بعض الوقت... هذا لن يحدث بين عشية وضحاها".

ويشير أمر تنفيذي آخر إلى أن إدارة بايدن ستضع استراتيجية لمعالجة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتابع البيان: "سياسات إدارة ترامب على الحدود تسببت في حالة من الفوضى والقسوة والارتباك... هذه السياسات قوضت سلامة مجتمعاتنا وعاقب طالبي اللجوء الفارين من العنف وزعزعت الأمن في أنحاء نصف الكرة الغربي".