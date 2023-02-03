الشريف: 256 مستفيدا من الدورات التدريبية بمركز الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن المحافظة تعمل جاهدة على رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير مهارات العاملين بها بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي يتم عقدها بمركز تدريب الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وأوضح الشريف أنه تم تنفيذ ٨ دورات تدريبية، وعقد ٢ ورشة عمل بواقع ١٩٢ ساعة تدريبية بمركز تدريب الإسكندرية خلال شهر يناير الماضي، وبلغ عدد المستفيدين من الدورات وورش العمل التى نظمت ٢٥٦ موظفا من الأحياء والمديريات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية والورش التي عُقدت، شملت برامج خاصة بالحاسب الآلى، والقيادة، والجودة الشاملة، والسلامة والصحة المهنية، ومهارات الاتصال والتواصل.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة التدريب، وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والقطاعات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بما يؤثر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.