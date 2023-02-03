شولتس: الحكومة الألمانية ستواصل العمل الوثيق مع إيطاليا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، إن الحكومة الألمانية تريد مواصلة تعاونها الوثيق مع القيادة الإيطالية الجديدة برئاسة اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني.

وأضاف شولتس بعد أول زيارة لميلوني للمستشارية إن البلدين تربطهما علاقات سياسية واقتصادية وثقافية وثيقة.

وقال شولتس إن إيطاليا تعد "بلد الحنين" للعديد من الألمان. وأعربت الحكومتان عن تصميمهما على مواصلة تعاونهما الوثيق.

وسلط شولتس الضوء على الوحدة المشتركة بين البلدين، في دعمهما لأوكرانيا ضد غزو موسكو، قائلاً: "سيبقى هذا هو الحال".

وقال شولتس أيضا إن العمل جار على خطة اتفق عليها مع ماريو دراجي سلف ميلوني خلال زيارة إلى روما في ديسمبر 2021 تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وفيما يتعلق بالهجرة إلى أوروبا، شدد شولتس على أنه ينبغي على من لديهم الحق في أن يكونوا في أوروبا، أن يكونوا قادرين أيضا على البقاء، مشيراً إلى أن القنوات القانونية للهجرة ضرورية.

وقال شولتس إن أوروبا بحاجة إلى الهجرة، في إشارة إلى نقص العمال المهرة.

وأفاد مكتب ميلوني في وقت سابق بأن قضيتي الهجرة والحرب الدائرة في أوكرانيا ستتصدر القضايا التي ستناقشها مع شولتس اليوم الجمعة.

وتأتي إيطاليا في مقدمة الدول فيما يتعلق بالهجرة، نظرا لقرب موقعها الجغرافي من شمال أفريقيا مقارنة بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مما نجم عنه وصول عشرات الآلاف من المهاجرين بالقوارب إلى شواطئها.

يشار إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا قضية رئيسية أيضا. وتدعم إيطاليا كييف بالأسلحة، إلا أنها نأت بنفسها عن الكفاح من أجل إرسال الدبابات مؤخرا.