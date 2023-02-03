رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل حاليا على بناء مستقبل لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي‎‎

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على بناء مستقبل لأوكرانيا داخل كتلته، بجانب مواصلة الجهود للحفاظ على الشعب الأوكراني ودعمه في صد الهجمات الروسية.

وقالت فون دير لاين - في مؤتمر صحفي عقدته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف ونشرته عبر موقعها الرسمي - :" هذه هي المرة الرابعة لي في زيارة أوكرانيا. وهذه المرة، لم أحضر لوحدي ولكن جئت مع هيئة المفوضين الأوروبيين. يمكننا الآن العمل ليس فقط على

الحفاظ على الشعب الأوكراني الآن ولكن أيضًا كيفية بناء مستقبل لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت:" لقد مر عام تقريبًا منذ أن بدأت العمليات العسكرية الروسية. ظلت أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا منذ اليوم الأول.. لأننا نعلم أن مستقبل قارتنا يُكتب هنا. الحرية في أوروبا باتت على المحك. يحاول بوتين إنكار وجود أوكرانيا، لكن ما يخاطر به هو مستقبل روسيا. إن وجودنا في كييف اليوم يعطي إشارة واضحة للغاية: إن الاتحاد الأوروبي بأكمله يقف مع أوكرانيا. سوف ندافع عن أوكرانيا وعن الحقوق الأساسية واحترام القانون الدولي".

وأكدت فون دير لاين أهمية ضمان الأمن الاقتصادي لأوكرانيا، وقالت:" لقد قطعنا وعدًا العام الماضي، وهو ضمان تدفق الدعم المالي المستقر لكييف. وقد أوفينا بهذا الوعد. وقبل أسبوعين، قمنا بتسليم الدفعة الأولى من مساعداتنا المالية البالغة 18 مليار يورو لعام 2023. وبشكل عام، يصل الدعم الاقتصادي والإنساني والعسكري من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا الآن إلى ما يقرب من 50 مليار يورو. ومن المهم بالنسبة لنا توفير الأمن الاقتصادي لأصدقائنا في أوكرانيا. نحن نساعد أيضًا في ضمان أمن الطاقة".

وتابعت:" أن روسيا تحاول إخضاع الشعب الأوكراني لشتاء قاسٍ مع القليل من الحرارة والكهرباء والماء. لكننا نعمل معًا بلا كلل لاستعادة البنية التحتية الحيوية للطاقة. وبدأ العمل بالفعل من منازل الأوكرانيين؛ حيث أصبحت مصابيح ليد متاحة للمواطنين الأوكرانيين في مكتب البريد بعد أن وصلت الدُفعات الأولى من 30 مليون مصابيح ليد كنا وعدنا بها، كما أصبحنا قادرون على توفير 35 مليون مصباح ليد، ونقوم بتسليم هذه المعدات للتأكد من استمرار تدفق الكهرباء".

وأعلنت فون دير لاين عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2400 مولّد إضافي، بخلاف 3000 مولّد تم تسليمهم بالفعل منذ بداية الأزمة.. وقالت: سنوفر أيضا أكثر من 150 مليون يورو لشراء معدات الطاقة الحيوية لأوكرانيا.

وأضافت "وبالفعل، فإن إعادة الإعمار هو الموضوع الشامل الأكبر.. نحن في هذه المعركة معا وسنعيد بناء هذا البلد الجميل معا، وهنا اسمحوا لي أن أركز بإيجاز على حقيقة أن إعادة الإعمار تبدأ الآن بالتعافي السريع، لذلك نعمل الآن معا على توفير مليار يورو لبدء التعافي السريع.. يمكننا أن نبدأ على الفور بهذا التعافي السريع وبهذه المليار يورو، ولكن بالطبع سنضيف المزيد إلى ذلك".

وقالت إن الموضوع الرئيسي والشامل هو إعادة الإعمار، وهنا يتحرك العالم.. إن منصة تنسيق المانحين لمجموعة السبعة موجودة الآن.. ستساعد المنصة في تنسيق المساعدة الدولية وستدعم أجندة الإصلاح الخاصة بأوكرانيا، حتى يتم جمع الجهود الآن لإنجاح الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.