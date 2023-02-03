النرويج تشتري 54 دبابة «ليوبارد 2» من ألمانيا

قررت الحكومة النرويجية شراء 54 دبابة ليوبارد2 من مجموعة كراوس-مافاي فيجمان الألمانية لتصنيع الأسلحة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في قاعدة رينا العسكرية، التي تقع على مسافة نحو 150 كيلومترا شمال العاصمة النرويجية أسلو، وأضاف ستوره أن هناك خيارا لشراء 18 دبابة أخرى.

وأكد ستوره العلاقات الوثيقة والجيدة بين بلاده وألمانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأشار إلى تزايد أهمية الدور الذي تلعبه جمهورية ألمانيا الاتحادية على مستوى السياسة الأمنية في أوروبا.

وصرح ستوره بأنه أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس بعملية الشراء صباح اليوم.

من جانبه، قال وزير الدفاع النرويجي بيورن اريلد جرام إن من المتوقع أن يتم توريد الدفعة الأولى من الدبابات الجديدة في 2026.

ووفقا للبيانات الحكومية، فإن قيمة الصفقة تقع داخل إطار التكاليف المحدد من قبل البرلمان النرويج البالغ 7ر19 مليار كرونة نرويجي (حوالي 8ر1 مليار يورو)، ويغطي هذا الإطار عددا أكبر من الدبابات التي سيتم شراؤها بالفعل. وتم الإبقاء على سعر الشراء التفاوضي طي الكتمان.

كان البرلمان النرويجي قرر السماح بشراء دبابات قتالية جديدة في عام 2021، وفي أعقاب ذلك عاينت الدولة الاسكندنافية غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي عدة موديلات مختلفة من الدبابات القتالية.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن القرار تراوح في نهاية المطاف بين الدبابة ليوبارد 2 ايه7 والدبابة الكورية الجنوبية هيونداي روتم كيه 2 بلاك بانثر.

تجدر الإشارة إلى أن النرويج تمتلك حاليا أكثر من 36 دبابة ليوبارد من الطراز القديم 2 ايه4.

وكانت حكومة ستوره أعلنت اعتزامها توريد بعض من هذه الدبابات إلى أوكرانيا لكن لم توضح بعد عدد الدبابات المزمع توريدها.