برلين تعتزم السماح بنقل دبابات ليوبارد 1 من المخزونات الصناعية إلى أوكرانيا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن الحكومة الألمانية تعتزم السماح بنقل دبابات قتالية طراز ليوبارد1 من المخزونات الصناعية إلى أوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية أن الموافقة على هذه الخطوة لم تصدر بشكل رسمي بعد.

وحسب معلومات الصحيفة، تعتزم شركة "راينميتال" وشركة "إف إف جي" لبناء المركبات والتي تقع في مدينة فلنسبورج تجهيز عشرات من دبابات ليوبارد1 وقالت الصحيفة إن من الممكن أن تورد الشركتان هذه الدبابات إلى أوكرانيا لاستخدامها في القتال ضد روسيا.

وأفاد تقرير الصحيفة بأنه لا تزال توجد مشاكل حتى الآن في شراء الذخيرة اللازمة لهذه الدبابات.

كانت الحكومة الألمانية قررت في الأسبوع الماضي توريد 14 دبابة قتالية طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا. كما سمحت الحكومة الألمانية لدول أخرى بتوريد مثل هذه الدبابات ألمانية الصنع إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.