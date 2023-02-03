تعاقد الفنان أحمد السقا على فيلم جديد بعنوان "تلج أحمر"، من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج هشام الرشيدى، وإنتاج وليد صبرى.

ومن المقرر أن يبدأ السقا تصوير أول مشاهده في الفيلم بداية مارس المقبل، في العاصمة الروسية، حيث يعمل السقا حالياً على التحضيرات الأخيرة للفيلم قبل السفر إلى موسكو للتصوير.

وقدم أحمد السقا فيلم "العنكبوت" مؤخرا الذى عرض في موسم عيد الفطر الماضى 2022، وشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وينتظر أحمد السقا، عرض فيلم "السرب"، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى سياق آخر، تعرض مسرحية "سيدتى الجميلة" على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، للفنان أحمد السقا، حيث يتم عرض المسرحية يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث يعيد تقديمها بعد 53 سنة من عرضها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.