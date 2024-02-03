اختيار الألمانية تيري راينتكه مرشحة رئيسية لقيادة حزب الخضر الأوروبي

تم اختيار العضوة الألمانية في البرلمان الأوروبي تيري راينتكه لرئاسة حزب الخضر الأوروبي في الانتخابات الأوروبية لهذا العام كمرشحة رئيسية.

وفي مؤتمر للحزب في مدينة ليون الفرنسية، انتخب المندوبون أيضا باس إيكهوت من هولندا كمرشح رئيسي من الذكور، حسبما أعلن حزب الخضر الأوروبي اليوم السبت.

وحصلت راينتكه 36 عاما، على حوالي 55% من الأصوات، فيما حصدت منافستاها، إيلنا بينتو من لاتفيا وبينيديتا سكوديري من إيطاليا، على نحو 24% و20% من أصوات المندوبين على التوالي.

وفي بداية شهر يونيو، تمت دعوة مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لانتخاب الأعضاء الجدد في البرلمان الأوروبي.

وتنحدر راينتكه من مدينة جيلسنكيرشن غربي ألمانيا وهي زعيم مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، وتعتبر مناصرة لقضايا المرأة واثقة من نفسها ومدافعة عن سياسة اجتماعية قوية.

وبعد النتيجة، قالت: "سأناضل من أجل أوروبا متنوعة وخضراء واجتماعية، أوروبا ديمقراطية لا مكان فيها للعنصرية والكراهية".

وفي مؤتمر الحزب الوطني الألماني في كارلسروه في نوفمبر، انتخب حزب الخضر الألماني راينتكه على رأس قائمة حملة الانتخابات الأوروبية، مما يعني أنها ستبقى بالتأكيد عضوا في البرلمان في الفترة التشريعية المقبلة.

ويجتمع الخضر الأوروبيون في ليون منذ يوم الجمعة، وبالإضافة إلى انتخاب كبار المرشحين، سيُعتمدون برنامجا انتخابيا هناك.